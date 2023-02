Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 9,73 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,75 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,68 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 441.010 Aktien.

Bei 9,96 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,31 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 85,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,68 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 10.068,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.207,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.03.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,747 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

