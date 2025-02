Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,39 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Lufthansa-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,39 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,44 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.045.036 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,57 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 18,45 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Mit Abgaben von 15,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,36 EUR.

Lufthansa gewährte am 25.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,28 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,867 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

