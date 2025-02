Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,43 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 6,43 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,44 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 120.131 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 7,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 17,79 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,27 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,92 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,867 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

