Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag stärker

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 9,96 EUR zu. Bei 9,97 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.678.963 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 11,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 10,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 5,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 87,52 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 10,12 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 27.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.068,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.207,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Lufthansa am 03.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 25.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

