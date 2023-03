Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Dienstagvormittag an

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 9,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247.163 Lufthansa-Aktien.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 84,45 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 10,12 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Fraport-Aktie im Minus: Mehr Passagiere fliegen wegen Warnstreiks über Frankfurt

Lufthansa-Aktie verliert: Citigroup bleibt bei Kaufempfehlung für Lufthansa und hebt das Kursziel an

Lufthansa-Aktie verliert: Lufthansa erwartet Flugausfälle aufgrund von Verdi-Streiks

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com