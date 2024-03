Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag auf grünem Terrain

Lufthansa im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 6,95 EUR nach oben.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 6,95 EUR. Bei 7,02 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,95 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 4.476.769 Aktien.

Bei 10,49 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 50,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (6,51 EUR). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 6,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,301 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,14 EUR.

Am 07.03.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lufthansa mit 0,68 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,46 EUR je Aktie.

