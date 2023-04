Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Freitagmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,62 EUR

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 9,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,60 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,81 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 627.559 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,55 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 81,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,69 EUR.

Am 27.10.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 93,36 Prozent gesteigert.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Lufthansa die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

