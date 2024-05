Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 6,59 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 6,59 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 6,59 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 207.153 Lufthansa-Aktien.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 6,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,278 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,23 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 30.04.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

