Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,27 EUR

-0,84% Charts

News

Analysen

Das Papier von Lufthansa legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 9,40 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 9,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.016.454 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Gewinne von 18,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 5,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 43,48 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,11 EUR aus.

Am 03.05.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,39 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.017,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR in den Büchern standen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie etwas leichter: Pilotengewerkschaft hält neues Lufthansa-Angebot für nicht ausreichend

Lufthansa-Aktie im Plus: Italiens Rechnungshof hat Lufthansa-Einstieg bei Ita zugestimmt - Lufthansa macht Pilotengewerkschaft neues Angebot

Fraport-Aktie freundlich: Neue Schalter zur Gepäckabgabe sollen Wartezeiten für Passagiere verkürzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com