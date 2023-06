Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,27 EUR

-0,84% Charts

News

Analysen

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 9,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,46 EUR. Bei 9,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.934.709 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 15,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,31 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,11 EUR an.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.017,00 EUR im Vergleich zu 5.363,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie etwas leichter: Pilotengewerkschaft hält neues Lufthansa-Angebot für nicht ausreichend

Lufthansa-Aktie im Plus: Italiens Rechnungshof hat Lufthansa-Einstieg bei Ita zugestimmt - Lufthansa macht Pilotengewerkschaft neues Angebot

Fraport-Aktie freundlich: Neue Schalter zur Gepäckabgabe sollen Wartezeiten für Passagiere verkürzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images