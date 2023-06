Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,27 EUR

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 9,27 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,35 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 9,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 118.537 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 5,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,66 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,11 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,49 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 7.017,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.363,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie etwas leichter: Pilotengewerkschaft hält neues Lufthansa-Angebot für nicht ausreichend

Lufthansa-Aktie im Plus: Italiens Rechnungshof hat Lufthansa-Einstieg bei Ita zugestimmt - Lufthansa macht Pilotengewerkschaft neues Angebot

Fraport-Aktie freundlich: Neue Schalter zur Gepäckabgabe sollen Wartezeiten für Passagiere verkürzen

