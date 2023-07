Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 8,82 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 8,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 8,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.025.249 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 26,53 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,48 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 37,88 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,74 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent auf 7.017,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.08.2023 gerechnet. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Lufthansa abgeworfen

Erste Schätzungen: Lufthansa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Reibungsloser Ferienverkehr an Flughäfen - Streiks in Italien