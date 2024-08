Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 5,62 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 5,62 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 5,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.206 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 34,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 4,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 10,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,877 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

