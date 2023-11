Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Dienstagnachmittag ein

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 7,87 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 7,87 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,98 EUR. Zuletzt wechselten 1.949.122 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 29,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,26 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 10,86 EUR angegeben.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Montagshandels

Ryanair-Aktie in Rot: Fluglotsenstreik in Frankreich führt zu Behinderungen

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag im Aufwind