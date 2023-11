Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 8,05 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 8,05 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 210.677 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,70 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,05 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,86 EUR aus.

Am 02.11.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

