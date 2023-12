Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Vormittag ein

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 8,03 EUR abwärts.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 8,03 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,03 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,05 EUR. Zuletzt wechselten 58.838 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,51 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 18,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 02.11.2023. Das EPS belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 10.275,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Lufthansa dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

