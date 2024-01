Kursentwicklung

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag freundlich

22.01.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 7,29 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,29 EUR nach oben. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,38 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 500.203 Lufthansa-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 34,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (6,51 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 10,62 Prozent wieder erreichen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,34 EUR an. Am 02.11.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,68 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10.068,00 EUR umsetzen können. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter Lufthansa-Aktie gibt ab: Lufthansa dünnt wegen Triebwerksproblemen Flugplan aus Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Nachmittag mit Abgaben

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com