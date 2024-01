Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,29 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:51 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 931.875 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Mit Abgaben von 10,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,33 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.275,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.068,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Lufthansa dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie.

