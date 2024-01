Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Vormittag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 7,32 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 7,32 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,28 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138.747 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,07 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,34 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 02.11.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

