Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 7,06 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 7,06 EUR nach oben. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,10 EUR zu. Mit einem Wert von 6,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.584.153 Stück gehandelt.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 7,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,322 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 9,14 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.741,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte Lufthansa die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

