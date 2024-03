Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag behauptet

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 6,93 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,93 EUR an der Tafel. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,96 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 111.521 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,49 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 51,27 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,51 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 6,04 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,301 EUR je Lufthansa-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,14 EUR.

Lufthansa gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ebenfalls ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 8.741,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte Lufthansa die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

