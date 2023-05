Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,68 EUR

Das Papier von Lufthansa legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,71 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 9,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.236.187 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,98 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 5,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 45,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,11 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.05.2023. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,49 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.017,00 EUR – ein Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 5.363,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,25 EUR je Aktie belaufen.

