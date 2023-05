Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,75 EUR

0,88% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:06 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 70.341 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 14,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (5,31 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 45,29 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,11 EUR an.

Lufthansa veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.017,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.363,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Post-Corona-Erholung: Lufthansa könnte im Juni in DAX zurückkehren - Aktie zieht an

Lufthansa-Aktie etwas schwächer: Lufthansa plant Schaffung Tausender neuer Stellen

Lufthansa-Aktie höher: Innerdeutsche Flüge wegen drohendem Warnstreik stark gebucht - Verhandlungen zum Einstieg bei Ita Airways sind nicht zum Ende gekommen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images