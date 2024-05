Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochvormittag tiefer

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 6,46 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,46 EUR abwärts. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 6,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 310.658 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 9,69 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 49,92 Prozent Luft nach oben. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,278 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 8,23 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,02 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,25 EUR je Aktie belaufen.

