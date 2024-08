Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Lufthansa-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 5,62 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,62 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,65 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,60 EUR. Bisher wurden heute 384.305 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 8,59 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,81 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 4,17 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,236 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,86 EUR an.

Am 31.07.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Lufthansa.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,877 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Fliegendes Personal von Lufthansa-Tochter Discover stimmt für Streik - Lufthansa-Aktie dreht ins Plus

Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter