Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 8,11 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 8,11 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 8,11 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,11 EUR. Zuletzt wechselten 52.341 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,37 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 3,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,297 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

