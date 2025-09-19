Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 7,31 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 7,31 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,30 EUR. Bei 7,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.316.151 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 32,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,298 EUR je Lufthansa-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,21 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie sinkt: Keine Spielräume im Streit um Betriebsrente

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen

Lufthansa-Aktie schwächer: Gespräche mit Gewerkschaft Ufo über Gesamtlösung gescheitert - Neuer AR-Chef