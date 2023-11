Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 7,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 7,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,89 EUR. Bei 7,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 363.315 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 17,14 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,86 EUR.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.275,00 EUR im Vergleich zu 10.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX leichter

MDAX aktuell: MDAX leichter