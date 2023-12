Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 8,13 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 8,13 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 129.845 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Gewinne von 37,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 6,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 10,45 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

