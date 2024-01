Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Dienstagmittag

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 7,42 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 7,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.129.407 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,33 EUR an.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.275,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,52 EUR je Lufthansa-Aktie.

