Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 7,44 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 7,44 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,52 EUR. Bei 7,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.305.123 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 33,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 14,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,33 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels stärker

Lufthansa-Aktie gesucht: Gehaltserhöhung für Kabinen-Crews der Eurowings

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Kursplus