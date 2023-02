Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag fester

Das Papier von Lufthansa legte um 12:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 9,67 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,70 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.046.050 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,96 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (5,25 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 84,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 8,68 EUR.

Am 27.10.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.068,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.207,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,747 EUR fest.

