Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Donnerstagnachmittag zu

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 9,69 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,70 EUR aus. Mit einem Wert von 9,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.026.910 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 9,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). 2,71 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,25 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,68 EUR.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber -0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.068,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.207,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,747 EUR je Lufthansa-Aktie.

