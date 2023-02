Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 9,55 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 9,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,55 EUR. Zuletzt wechselten 109.803 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,96 EUR an. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 4,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,25 EUR am 07.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,68 EUR.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10.068,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umgesetzt.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,747 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa Group hat Heiko Reitz zum CCO von Lufthansa Airlines bestellt - Lufthansa-Aktie im Minus

Lufthansa-Aktie gesucht: Analyst sieht großes Kurspotenzial bei Lufthansa

Fraport-Aktie volatil: ver.di-Warnstreik legt Verkehr an deutschen Flughäfen lahm

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com