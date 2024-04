Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 6,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,84 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.069.673 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 7,81 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,296 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 8,13 EUR.

Lufthansa gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Lufthansa hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,68 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,18 Prozent auf 8,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,33 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX

Lufthansa-Aktie dennoch höher: JPMorgan senkt Ziel für Lufthansa

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag freundlich