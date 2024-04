Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 6,75 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,84 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,73 EUR. Mit einem Wert von 6,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.262.266 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 9,93 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 7,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,296 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,13 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,68 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 8,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,07 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX

Lufthansa-Aktie dennoch höher: JPMorgan senkt Ziel für Lufthansa

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag freundlich