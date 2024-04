Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 6,80 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 6,80 EUR. Bei 6,83 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 289.511 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 9,93 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 46,06 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 6,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,296 EUR belaufen. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 8,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 07.03.2024. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,68 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,18 Prozent auf 8,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,33 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

