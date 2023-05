Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,55 EUR

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,4 Prozent auf 9,48 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 9,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.252.256 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 5,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 43,97 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,11 EUR.

Am 03.05.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,49 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.017,00 EUR im Vergleich zu 5.363,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie legt zu: Moody's stuft Rating von Lufthansa hoch

Post-Corona-Erholung: Lufthansa könnte im Juni in DAX zurückkehren - Aktie zieht an

Lufthansa-Aktie etwas schwächer: Lufthansa plant Schaffung Tausender neuer Stellen

