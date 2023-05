Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,65 EUR

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,68 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,63 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 96.507 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (5,31 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 45,10 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.05.2023. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 7.017,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,84 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2023 aus.

Lufthansa-Aktie legt zu: Moody's stuft Rating von Lufthansa hoch

Post-Corona-Erholung: Lufthansa könnte im Juni in DAX zurückkehren - Aktie zieht an

Lufthansa-Aktie etwas schwächer: Lufthansa plant Schaffung Tausender neuer Stellen

