Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,47 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 6,47 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,45 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.118.870 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 9,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 32,97 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 6,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,278 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,23 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt nachmittags nach

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittag in der Verlustzone