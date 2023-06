Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,20 EUR

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,3 Prozent auf 9,16 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 9,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,43 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.204.882 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Gewinne von 21,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,11 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.017,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Lufthansa die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

