Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Lufthansa

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 9,43 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,38 EUR nach. Bei 9,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 92.132 Stück.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 18,40 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 5,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,11 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 03.05.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei -0,39 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 7.017,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.363,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Lufthansa-Aktie stark: Lufthansa veräußert Zahlungs-Spezialisten AirPlus für dreistelligen Millionenbetrag

Fraport-Aktie gewinnt: Flughafenverband mit Zuversicht für aktuelle Reisesaison

Lufthansa-Aktie etwas leichter: Pilotengewerkschaft hält neues Lufthansa-Angebot für nicht ausreichend

