Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag fester

Lufthansa im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:04 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 14.222 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 24,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,48 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 52,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,84 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 9.389,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,95 Prozent gesteigert.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Lufthansa die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie leichter: Lufthansa stellt KI für Organisation von Geschäftsreisen vor - Piloten mit einheitlicher Tarifkommission

Lufthansa-Aktie im Minus: Lufthansa-Maschine mit Triebwerksproblem in Hamburg gelandet - Eurowings kooperiert mit Smartwings

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Lufthansa-Investment verdient