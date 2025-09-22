Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 7,36 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 7,36 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,38 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 7,34 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126.412 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 8,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,298 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,21 EUR aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,32 Mrd. EUR gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

