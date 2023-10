Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 6,62 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,62 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,67 EUR an. Bei 6,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 105.158 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Mit einem Zuwachs von 68,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (6,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 1,81 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,41 EUR.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.389,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.462,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Lufthansa.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,44 EUR je Lufthansa-Aktie.

