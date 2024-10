Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,72 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 6,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 662.837 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2023 auf bis zu 8,59 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 27,83 Prozent wieder erreichen. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 19,83 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,234 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,36 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,879 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

