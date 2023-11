Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 7,80 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 7,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,75 EUR. Bei 7,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.402.855 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 6,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 19,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,86 EUR.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10.068,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

