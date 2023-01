Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Lufthansa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 9,61 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 9,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.030.315 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2023 auf bis zu 9,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,25 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 83,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,35 EUR.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.068,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 5.207,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,734 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

