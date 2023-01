Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 9,69 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.698.075 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2023 bei 9,74 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 0,53 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,25 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 84,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,35 EUR.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.068,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.207,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.03.2023 gerechnet. Am 14.03.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,734 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

