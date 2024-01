Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 7,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:46 Uhr 3,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.557.080 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 45,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 17,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,33 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 10.275,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Lufthansa-Aktie trotzt Analystenabstufung und Streik bei Tochter Discover: United Airlines-Ausblick und Inlandsnachfrage treiben den Kurs